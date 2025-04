Bolognatoday.it - Tregua dazi, in Emilia Romagna la preoccupazione resta alta: "Non dimenticare gli effetti indiretti"

Bene, ma non benissimo. Lanella guerra deitra Usa ed Europa è una buona notizia per le imprese, ma non troppo secondo il presidente di Unioncamere, Valerio Veronesi. "Con una brutta notizia gli imprenditori si allacciano le scarpe e fanno qualcosa. Con l'incertezza.