Trasporto scolastico un contributo comunale per gli studenti con disabilità

Tempo di lettura: 2 minutiUneconomico per ildegliin condizione diche frequentano le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado sul territorio. L’intervento, finanziato con le risorse assegnate al Comune di Avellino per il Fondo di Solidarietà, prevede l’erogazione di ununa tantum, trasferito direttamente alle famiglie che ne risulteranno assegnatarie, per coprire i costi derivanti dalautonomo o per il tramite di servizi privati del minore nel tragitto casa-scuola e viceversa, per il prossimo anno2025/26.La domanda potrà essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore che presenta i seguenti requisiti: possesso di, residenza nel territorio del Comune di Avellino, frequenza nell’anno2025/26 della Scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria di Primo Grado.