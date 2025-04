Ilfattoquotidiano.it - Gout Gout a 17 anni corre i 100 metri sotto i 10 secondi, ma il nuovo record viene invalidato

Il velocistaha infranto per la prima volta in carriera la barriera dei 10nei 100: oggi, 10 aprile, il 17enne prodigio dell’atletica leggera ha stabilito il miglior tempo nelle batterie dei 100Under 20 ai campionati australiani di atletica leggera in corso a Perth. Il giovane velocista australiano, di origini sudanesi, si è avvicinato molto alstabilito da Patrick Johnson nel 2003, con un tempo di 9,93. Ma il crono di 9,99non diventerà ilprimato ufficiale di: il tempo infatti non può essere considerato ilpersonale perché è stato realizzato con un vento a favore di 3.5 m/s.Aè stato detto dai media australiani che aveva superato i 10solamente una volta conclusa la gara. “Oh” è stata la sua prima, genuina e spontanea reazione.