Centri migranti in Albania ripartono i trasferimenti dall’Italia | perché il piano del governo resta incerto

migranti nel centro di Gjader, in Albania, convertito in Cpr dal governo Meloni. Il progetto, fortemente criticato da associazioni e opposizione, presenta però ancora numerose incognite: dalla gestione sanitaria alla mediazione linguistica, fino ai costi reali dell'operazione. Leggi su Fanpage.it Due navi in partenza dall'Italia porteranno circa 40nel centro di Gjader, in, convertito in Cpr dalMeloni. Il progetto, fortemente criticato da associazioni e opposizione, presenta però ancora numerose incognite: dalla gestione sanitaria alla mediazione linguistica, fino ai costi reali dell'operazione.

Migranti, ripartono i trasferimenti dall’Italia nei centri in Albania convertiti in Cpr - Una prima nave dovrebbe raggiungere il porto albanese giovedì 10 aprile, verso le 15. In serata, è invece attesa la seconda L'articolo Migranti, ripartono i trasferimenti dall’Italia nei centri in Alb ... (msn.com)

Il governo ci riprova: ripartono i trasferimenti nei centri in Albania convertiti in Cpr - Trasformati con un decreto legge in centri di permanenza per i rimpatri per salvare il progetto dal fallimento, dovrebbero detenere le persone trattenute provenienti da diverse strutture italiane. I p ... (editorialedomani.it)

Rinviato il primo trasferimento di 40 migranti nel nuovo Cpr in Albania - Problemi nella selezione dei profili idonei e tensioni nei centri italiani rallentano l’accordo con Tirana. Sul campo, Ong e opposizione denunciano mancanza di trasparenza e impreparazione ... (ilfoglio.it)