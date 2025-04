Tpi.it - Il presidente Emmanuel Macron annuncia: “A giugno la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina”

Laha intenzione di riconoscere lodidurante una conferenza delle Nazioni Unite che co-presiederà aa New York con l’Arabia Saudita per promuovere la soluzione dei due Stati, un’occasione che dovrebbe portare anche al riconoscimento di Israele da parte di un imprecisato numero di Paesi. L’annuncio, arrivato ieri dalfrancesedurante un’intervista all’emittente France 5 nel corso della sua due giorni di visita in Egitto, ha subito suscitato le proteste delloebraico, il cui ministro degli Esteri Gideon Sa’ar ha avvisato Parigi che tale mossa costituirebbe “una ricompensa per il terrorismo e un’iniezione di fiducia per Hamas”.“Dobbiamo procedere verso il riconoscimento e lo faremo nei prossimi mesi”, ha affermato. “Il nostro obiettivo è presiedere questa conferenza con l’Arabia Saudita a, dove potremmo finalizzare questo movimento di riconoscimento reciproco da parte di diversi Paesi”, ha aggiunto ilfrancese.