ha incontrato ree Camilla durante il loro viaggio in Italia e subito si sono sollevati, per l'ennesima volta, i dubbi sull'ità del Pontefice Gli stessi dubbi suespressi da alcuni utenti quandosi era affacciato dal Policlinico Gemelli di Ro

Ilgiornaleditalia.it - Re Carlo da Papa Francesco, i commenti sui social: "Non è Bergoglio, è stato sostituito da un sosia, guardate naso, occhi e denti" - VIDEO

Re Carlo III alle Camere riunite: qui per rafforzare nostra amicizia.

La visita privata di Carlo e Camilla a Papa Francesco.

Re Carlo e Camilla, visita privata (a sorpresa) al Papa. Prima il discorso in italiano alle Camere: «Spero di.

Re Carlo e Camilla in Italia, oggi visita a Ravenna e a tomba di Dante.

Re Carlo a Ravenna: dopo lo storico discorso in parlamento si chiude viaggio in Italia dei sovrani - A Ravenna in tanti attendono l'arrivo di re Carlo e Camilla.

L'incontro tra Re Carlo, Camilla e Papa Francesco.