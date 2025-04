Secoloditalia.it - Sinistra marziana, dopo “genitore 1 e genitore 2” arriva un’altra priorità: la lista unisex nei seggi elettorali

Leggi su Secoloditalia.it

l’esultanza per la dicitura1 e2 reintrodotta sui documenti dei minori dalla Corte d’Appello di Roma, la, muta e divisa sui grandi dossier internazionali, è pronta alla pugna per riscuotere nuovi successi su temi, neanche a dirlo, di nessuna rilevanza per i cittadini. Ma tant’è. Nel segno dell’ossessione ‘inclusivista” e della guerra alle discriminazioni di genere spicca l’impegno della senatrice Cecilia D’Elia del Pd per liberare le donne dal patriarcato che si nasconde pericoloso nella divisione tra maschi e femmine nelle liste.L’ultimo delirio della: le listePresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama e vicepresidente della commissione d’inchiesta sui femminicidi, l’esponente del partito di Elly Schlein ha presentato una modifica al dl elezioni che introduce due novità.