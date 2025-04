Quotidiano.net - Festival di Cannes: Jafar Panahi, Wes Anderson e Scarlett Johansson tra i protagonisti

L'iraniano dissidentecon In Simple Accident, gli intramontabili fratelli Dardenne a caccia della terza Palma d'oro con Young Mothers, Wescon The Phoenician Scheme e il suo cast all star da Benicio Del Toro a Tom Hanks, Bill Murray, Nouvelle Vague di Richard Linklater, l'attesa commedia western Eddington dell'americano Ari Aster con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, il nuovo film di Julie Ducournau Alpha dopo Titane, la prima volta in concorso di Hafsia Herzi con La Petite Derniere, Sentimental Value di Jochim Trier sono alcuni dei titoli del concorso deldiche vedrà in gara Fuori di Mario Martone con Valeria Golino. La selezione è stata annunciata oggi a Parigi dal delegato del, Thierry Fremaux, con la presidente diIris Knobloch.