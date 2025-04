Anteprima24.it - A Cesinali la proiezione de “La Bussola”, un viaggio alle radici dell’Europa unita

Tempo di lettura: 2 minutiIn un tempo in cui l’Unione Europea viene chiamata a rispondere a sfide epocali — dai ritorni di fiamma dei nazionalismitensioni geopolitiche, passando per la crisi climatica e le diseguaglianze sociali — torna urgente interrogarsi sul senso profondo dell’integrazione europea.Per questo, la Commissione per lo Sviluppo Territoriale dipromuove un incontro pubblico con ladel documentario “La– Gli orizzonti di un’Europa libera e”, prodotto dalla Gioventù Federalista Europea e diretto da Andrea Caciagli. L’appuntamento è per martedì 15 aprileore 17:30, presso il Centro di Aggregazione di, nella frazione di Villa San Nicola.Il documentario, girato sull’isola di Ventotene durante il seminario nazionale del Movimento Federalista Europeo, ripercorre la storia e l’attualità del Manifesto di Ventotene, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni.