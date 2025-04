Bollicinevip.com - Lorenzo Spolverato replica al duro attacco di Shaila: “Giornataccia”

Leggi su Bollicinevip.com

Silenzio rotto didopo le accuse diGatta, cosa ha detto sui socialGatta dura controdopo il GF, qual è stata la sua reazioneIntervistata dal settimanale ChiGatta si è scagliata duramente controdopo la fine della loro storia avvenuta in diretta al Grande Fratello.L’ex gieffina ha rivolto dure critiche all’ex fidanzato e ha ribadito di non aver cambiato idea sul suo conto. Tra le varie cose ha detto: “Con? Confermo: un amore tossico e narcisistico. La reazione che ho avuto durante la finale, è dovuta al fatto che persone manipolatorie, che non sanno ascoltarti, ma prendono informazioni per usarle a loro vantaggio, mi hanno spinta a dire: “Dato che qui è nata, finisce qui”.E ancora: “Mi viene detto e scritto che sono io la manipolatrice, che ho preso in giro tutti.