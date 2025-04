Romadailynews.it - Roma, a Palazzo Valentini il gran finale dell’Esposizione Capolavori 2025 per la ristorazione

Premiati i giovani talenti dei corsi professionali del Cnos-Fap. Tema dell’anno: cucina circolare e sostenibilità sulla Via Francigena.– Si è svolto oggi, 10 aprile, al’evento conclusivoper il settore. L’iniziativa ha coinvolto giovani allievi dei corsi di formazione della Fondazione Cnos-Fap Ets, una delle realtà più consolidate in Italia nel campo della formazione professionale, con particolare radicamento nel Lazio.Il progetto, nato per valorizzare le competenze acquisite dai ragazzi attraverso prove pratiche ed elaborati tematici, quest’anno ha proposto il tema “La Via Francigena: tra sostenibilità e cucina circolare”. La fase operativa si è tenuta nei giorni scorsi presso il centro di formazione professionale Borgo Ragazzi Don Bosco, culminando oggi con la cerimonia di premiazione dei primi tre classificati nelle diverse categorie.