Gli integratori Omega-3 possono davvero rallentare l’invecchiamento biologico? Cosa dice la scienza e come scegliere quelli giusti

Tra gli scaffali di farmacie o supermercati, sotto consiglio di medici o amici, sempre più spesso ci ritroviamo a cercare qualche possa aiutarci a preservare energia e salute il più a lungo possibile. In alcuni periodi dell’anno o in stagioni dove ci sentiamo particolarmente affaticati torna quindi ancora più forte la corsa agli. L’attenzione verso sostanze che promettono di migliorare il benessere egli effetti del tempo continua a crescere, e tra glipiù scelti compaiono ancora gli3: da anni indicatialleati della salute, sono tuttora al centro del dibattito scientifico su quanto faccianobene e soprattutto in quali condizioni.Ad aggiungere nuovi elementi lo studio pubblicato su Nature Communications, la ricerca dal titolo-3 supplements seem to slow down biological ageing accende di nuovo l’attenzione su questi acidi grassi: noti per le loro proprietà infiammatorie e per il ruolo positivo nella salute cardiovascolare e cerebrale, ora aprirebbero la strada anche a virtù anti-invecchiamento.