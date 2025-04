Schillaci e il caso dazi legato ai farmaci | Tema delicato con lo stop c' è tempo per soluzioni

Schillaci, intervenendo oggi all'evento 'Salute e sanità, il doppio binario', andato in scena al Palazzo dell'Informazione Adnkronos a Roma, si è soffermato sulla questione dazi e in particolare sulla situazione legata ai farmaci: "Ieri sera abbiamo avuto questa sorpresa dello stop temporaneo per almeno 90 giorni dei dazi Usa, che ha avuto delle ripercussioni importanti da subito sulla Borsa americana ieri sera e stamattina era anche sulle principali borse europee. È un Tema delicato e il Governo da subito si è attivato. Il primo ministro probabilmente il giorno 17 aprile sarà negli Stati Uniti. Io credo che sia un argomento nel quale ci vuole buonsenso, ci vuole negoziazione. Se guardiamo poi al mondo del farmaco, in particolare, si tratta di un argomento sensibile". Iltempo.it - Schillaci e il caso dazi legato ai farmaci: “Tema delicato, con lo stop c'è tempo per soluzioni” Leggi su Iltempo.it Il ministro della Salute Orazio, intervenendo oggi all'evento 'Salute e sanità, il doppio binario', andato in scena al Palazzo dell'Informazione Adnkronos a Roma, si è soffermato sulla questionee in particolare sulla situazione legata ai: "Ieri sera abbiamo avuto questa sorpresa delloraneo per almeno 90 giorni deiUsa, che ha avuto delle ripercussioni importanti da subito sulla Borsa americana ieri sera e stamattina era anche sulle principali borse europee. È une il Governo da subito si è attivato. Il primo ministro probabilmente il giorno 17 aprile sarà negli Stati Uniti. Io credo che sia un argomento nel quale ci vuole buonsenso, ci vuole negoziazione. Se guardiamo poi al mondo del farmaco, in particolare, si tratta di un argomento sensibile".

Dazi, Schillaci e le conseguenze per i farmaci: “Tema delicato, con lo stop c'è tempo per soluzioni” - Il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo oggi all'evento 'Salute e sanità, il doppio binario', andato in scena ... (msn.com)

Schillaci: “Uscire dall’Oms come vuole la Lega? Legittimo parlarne, ma l’isolamento internazionale non è una strada percorribile” - Washington, 7 apr. (Adnkronos) - Il presidente americano Donald Trump ha affermato di avere ottimi rapporti con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e che pensa di poter "risolvere" qualsiasi ... (ilfattoquotidiano.it)

Schillaci: “Serve un cambiamento culturale che promuova la fiducia nel personale sanitario” - “Abbiamo provato sdegno davanti all’uccisione della dottoressa Capovani da parte di un suo ex paziente. Un episodio di violenza inammissibile che auspichiamo non si ripeta più anche grazie ai recenti ... (agenzianova.com)