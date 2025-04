Ilfattoquotidiano.it - “Insulti omofobi, body shaming e comportamento inquietante”: bufera su Mickey Rourke (irriconoscibile) appena entrato nella casa di “Celebrity Big Brother”

C’era tantissima attesa per l’ingressodi “Big”, il nostro corrispettivo del “Grande Fratello Vip”, dell’ex icona sexy di Hollywood, ormai. L’attore 72enne si è fatto subito riconoscere seminando un po’ il “panico” tra i coinquilini.A 48 ore dal suo ingressoi fan del reality show chiedono a gran voce sui social, che l’attore venga subito espulso dal gioco per la sua condotta e le sue parole. Tutto ha avuto inizio già poco prima dell’ingresso nello show diche ha subito preso di mira la conduttrice AJ Odudu afferrandola e toccandola eccessivamente, fino a quando è stato cacciato dentro leletteralmente per evitare che, durante la diretta, potesse accadere il peggio.Qualche ora dopo il suo ingresso, l’ex star del film cult “Nove settimane e mezzo” ha insultato uno dei suoi coinquilini per il suo peso facendo