Sequestro preventivo di una unità immobiliare nel Salernitano

Tempo di lettura: 2 minutiIl 7 aprile 2025 il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno e personale della Sezione di Polizia Giudiziaria -aliquota Carabinieri- della Procura di Lagonegro hanno proceduto aldi una, in corso di edificazione, ubicata nella frazione di Policastro Bussentino del Comune di Santa Marina (SA) in esecuzione del decreto del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lagonegro, emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Lagonegro.Le attività investigative, avviate a seguito di verifiche in tema di sicurezza del lavoro, sono state sviluppate con mirati accertamenti tecnici nonché corroborate dagli esiti di una articolata consulenza tecnica in materia edilizia ed urbanistica. Gli inquirenti hanno così accertato la realizzazione, in mancanza di valido ed efficace permesso di costruire, di un fabbricato da adibire ad abitazioni civili con struttura portante in cemento armato, composto da piano terra e piano primo, quest’ultimo avente copertura a falde inclinate per una volumetria residenziale complessiva di 336.