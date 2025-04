Criscitiello | Furlani non può scegliere il direttore sportivo del Milan Ecco perchè

Criscitiello ha condiviso le sue opinioni a Sportitalia riguardanti il Milan e la decisione del nuovo direttore sportivo. Pianetamilan.it - Criscitiello: “Furlani non può scegliere il direttore sportivo del Milan. Ecco perchè” Leggi su Pianetamilan.it Micheleha condiviso le sue opinioni a Sportitalia riguardanti ile la decisione del nuovo

Criscitiello: "Se Furlani non è un uomo di calcio, come fa a scegliere il ds?" - Michele Criscitiello ha rilasciato queste parole a Sportitalia sul Milan e sulla scelta del nuovo direttore sportivo: "Ma se Furlani non è un uomo di calcio come tutti ci raccontano e ... (milannews.it)

Giorgio Furlani – La serie: l’insostenibile leggerezza dell’impreparazione - Quando, nel dicembre 2022, Giorgio Furlani fu nominato Amministratore Delegato del Milan al posto di Ivan Gazidis, neanche il più pessimista dei tifosi avrebbe potuto immaginare i disastri compiuti da ... (sportcafe24.com)

Criscitiello: “Fabregas-Milan? Furlani spero non farà l’errore della Juve…” - Vai nel canale Telegram del Milanista >Michele Criscitiello ha parlato a Sportitalia in merito a un possibile interessamento di Inter e Milana Cesc Fabregas: "Se l’Inter e il Milan hanno pensato, ... (ilmilanista.it)