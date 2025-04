Mario Martone ma non solo | tutto sui film italiani al Festival di Cannes 2025

Festival di Cannes 2025. Comingsoon.it - Mario Martone ma non solo: tutto sui film italiani al Festival di Cannes 2025 Leggi su Comingsoon.it In concorso Fuori del regista napoletano, in Un certain regard Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e Le città di pianura di Francesco Sossai. Ecco cosa sappiamo di questi titoli nella Selezione Ufficiale deldi

Mario Martone ma non solo: tutto sui film italiani al Festival di Cannes 2025. Napoli milionaria! al San Carlo, Mario Martone: «De Filippo ha saputo unire le due anime di Napoli». L’Otello secondo Mario Martone: “È un femminicida solo e ammalato”. TELEKOMMANDO. Goliarda Sapienza e non solo, la seconda vita delle scrittrici del Novecento. Mario Martone. “Qualcuno cammina e io lo seguo”. Ne parlano su altre fonti

Mario Martone ma non solo: tutto sui film italiani al Festival di Cannes 2025 - In concorso Fuori del regista napoletano, in Un certain regard Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e Le città di pianura di Francesco Sossai. Ecco cosa sappiamo di questi titoli ne ... (comingsoon.it)

Mario Martone in gara a Cannes con ‘Fuori’: il film su Goliarda Sapienza con Valeria Golino - Il regista guida i titoli italiani. Nella sezione Certain Regard, il western Testa o croce? e l’on the road Le città delle pianure ... (msn.com)

Mario Martone e Valeria Golino in concorso al Festival di Cannes per la Palma d'oro con "Fuori" - Con il film "Fuori" su Goliarda Sapienza, Mario Martone e Valeria Golino sono in concorso al Festival di Cannes per la Palma d'oro ... (msn.com)