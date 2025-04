All'indomani della quasi virata sulle tariffe doganali estere, il presidente Usa racconta come ha partorito la decisione

«Potrebbe andare peggio», le telefonate dei senatori e le 18 ore che hanno convinto Trump sui dazi: «Ho deciso col cuore».

Quelle 18 ore che hanno convinto Trump a fare retromarcia.

«Potrebbe andare peggio». Le telefonate dei senatori e le 18 ore che hanno convinto Trump sui dazi: «Ho deciso con il cuore».

Re Carlo e Camilla in Italia: le notizie in diretta da Ravenna | I reali inglesi atterrati a Forlì, la grande festa della città con Mattarella e la giornata in Romagna.

Borsa: Europa a trazione tedesca, Milano (+1,3%) chiude sui massimi dal 2007.

Calabria innamorato del Bologna: «L’ambiente mi ha conquistato. Futuro? Sono orientato…».