Riccione cambia volto Anche Mbakogu ai saluti

La nuova vita dello Unitedpassadal campo e dai suoi giocatori. Dopo il cambio di dirigenza e di allenatore, ora tocca ai calciatori in rosa. "Dobbiamo fare i conti con un monte ingaggi molto alto per il momento che sta attraversando la squadra e i suoi risultati – racconta Jonathan Tranquilli, il nuovo presidente dello United -. Ora dobbiamo solo pensare a fare meglio di così e per questo ci saranno molti giocatori in uscita ed altrettanti in entrata, così come Jerryl’attaccante nigeriano è nella lista dei giocatori che a breve verranno ceduti dallo United, per fare spazio ad altri giocatori di esperienza. Stiamo valutando vari nomi,nel campo dei professionisti".era arrivato alo scorso ottobre, collezionando un gol nella prima gara contro il Corticella e poi otto presenze senza segnare.