Mister Movie | Avvocato di difesa | The Lincoln Lawyer 4 Stagione svelata la Data di Uscita

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Con il finale della terzadi The, anin onda il 17 ottobre 2024, Netflix ha lasciato il pubblico in trepidazione. L’ultima puntata si è conclusa con un colpo di scena: Mickey Haller viene fermato dalla polizia, che scopre il corpo di Sam Scales nel bagagliaio della sua auto. Questo finale apre la strada a nuovi sviluppi, alimentando l’attesa per una quartache non è stata ancora confermata ufficialmente, ma che potrebbe già essere in lavorazione.Quando uscirà la quartadi TheLawye?Secondo le informazioni riportate dal sito ufficiale della Writers Guild of America West, la sala degli sceneggiatori per la quartaè già operativa. Questo suggerisce che Netflix sta lavorando al progetto, e ladipotrebbe essere collocata tra la fine del 2025 e il 2026.