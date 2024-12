Abruzzo24ore.tv - Magneti Marelli, 460 lavoratori in protesta: futuro sempre più incerto

L'Aquila - Manifestazione a Sulmona: marcia per la salvaguardia del lavoro tra crisi automotive ed esuberi in aumento. Preoccupazione per ildel settore. La crisi del settore automotive si fa sentire con forza a Sulmona, dove laè al centro di una situazionepiù critica. I 460dello stabilimento, insieme ai rappresentanti sindacali, scenderanno in piazza domani, con un appuntamento fissato alle 8:30 davanti alla Villa Comunale di Sulmona. La manifestazione culminerà in una marcia verso il Municipio, dove si terrà un consiglio comunale straordinario dedicato aldella fabbrica e alla richiesta di intervento da parte della Regione. L’allarme non riguarda solo la: anche i dipendenti della Sodecia di Raiano, azienda collegata a Stellantis, parteciperanno alla