Ilgiorno.it - I Legnanesi ripartono da Assago con “Ricordati il bonsai”

Milano, 19 dicembre 2024 – “Nel lungo viaggio in mezzo ai, la pace troverai.”. Magari, verrebbe da dire. Confidando in un pizzico di magia. Ma per fortuna, nonostante i costumi da geisha e quelle inedite atmosfere Sol Levante, per trovare la pace non è necessario andarsene nell’estremo Oriente. È sufficiente farsi una gita ad. Al Teatro Repower. Dove dal 30 gennaio debutta la nuova produzione dei: “il”, scritto da Mitia Del Brocco, in replica speciale per San Silvestro e poi in lunghissima tenitura fino al 16 febbraio. E come fanno lo sanno solo loro. Ovvero il regista Antonio Provasio, Enrico Dalceri (autore di scene, musiche, costumi) e Italo Giglioli. Anche se per tutti sono la Teresa, il Giovanni, la Mabilia. Che dopo una stagione trionfale con oltre 160mila spettatori, tornano a proporre la rivista italiana versione nuovo millennio.