Emilio Garini a processo l’agente immobiliare milanese l’accusa | ha ucciso e bruciato la mamma per incassare la pensione

Il gup del Tribunale di Novara, Maria Amoruso, ha disposto il rinvio a giudizio per, 61 anni, accusato di omicidio aggravato e premeditato, distruzione di cadavere e truffa ai danni dello Stato. L’uomo, agenteresidente a Milano, è ritenuto responsabile della morte della madre, Liliana Agnani, il cui corpo è stato ritrovato nel Parco del Ticino, a Trecate, nell’ottobre 2022.Leggi anche: Andrea Purgatori, “morto per la negligenza dei medici”. In quattro rischiano ilRitrovamento delle ossa e identificazioneLa vicenda ha preso avvio nel 2022, quando nella frazione di San Martino di Trecate, sulle rive del Ticino, sono state rinvenute ossa umane. Grazie al lavoro del Laboratorio di Antropologia Forense dell’Università di Milano, l’identità è stata ricostruita attraverso una protesi vertebrale rinvenuta tra le ossa, che ha permesso di risalire a Liliana Agnani, nata nel 1933.