Lanazione.it - Capodanno a Firenze, cinque piazze in musica con Mr. Rain, Giovanni Caccamo e i Bowland

, 19 dicembre 2024 - Sarà unine allegria indel centro storico. Per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo aarrivano in piazza della Signoria Mr, ie molto altro mentre nella piazza Sansi potrà ascoltare il gospel di The Pilgrims e di Lara Johnson & the Black Voices, in piazza Santissima Annunziata sarà protagonista il jazz di Nino Buonocore e del suo quartetto e del sassofonista Max Ionata. Serata dianche in piazza Santa Croce con La National Symphony Orchestra “RadioTV Moldova” e l’Orchestra da Camera Fiorentina, mentre due marching band, I MagicaboolaBrass Band e gli Zastava Orkestar allieteranno l’Oltrarno. Tante iniziative diffuse per tutti i gusti per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno per una serie di eventi diffusi promossi dal Comune dicon la collaborazione di Fondazione MUS.