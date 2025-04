Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, svelata la nuova maglia: omaggio stupendo alla città – LE IMMAGINI

Dopo i rumors delle scorse settimane, è arrivata anche la conferma da parte della Società Sportiva Calciosui social: ladegli azzurri sta già spopolando sul web.Saranno settimane febbrili per il, grazie a una lotta Scudetto ancora tutta da vivere e che vede gli azzurri in prima linea insieme all’Inter. Un testa a testa che potrebbe durare da qui fino al termine della stagione, con la speranza da parte dei supporters di fede partenopea di celebrare un’altra grande vittoria come due anni fa. Ampiamente prevedibile il sostegno da parte della piazza, pronta a dare forza a un gruppo che nelle ultime settimane è apparso non proprio brillante, ma è fondamentale mai come ora resta in scia all’Inter e sperare in un traguardo che era inimmaginabile nella scorsa estate.Prossima tappa di questa fase finale e decisiva del campionato sarà l’Empoli, atteso allo stadio Diego Armando Maradona lunedì 13 aprile.