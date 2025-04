Oasport.it - Cosa si é fatto Berrettini contro Musetti? L’intervento del fisioterapista e la rassicurazione

Leggi su Oasport.it

Avrebbe voluto un esito diverso Matteodalla sfida tutta tricolore degli ottavi di finale del Masters1000 di MontecarloLorenzo. Il tennista romano si è arreso al toscano sullo score di 6-3 6-3 e non è riuscito a replicare la prestazione di grande livello di due giorni faAlexander Zverev.Una partita che, per quanto visto quest’oggi, è rimasta nelle gambe e nella testa del romano. Inoltre, a colpire l’attenzione degli appassionati è stato quando Matteo, sotto nello score 6-3 4-3 (break di vantaggio per), ha chiamato il Medical Time Out per farsillare il piede destro.Piede già fasciato all’altezza della pianta, con il romano che ha mostrato chiari segnali di sofferenza e facendo ancor più fatica negli spostamenti laterali in quel che rimaneva del match.