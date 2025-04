Mattarella con Carlo e Camilla a Ravenna per 80 anni Liberazione

Ravenna (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato da sua figlia Laura, ha incontrato a Ravenna il re Carlo III e la regina Camilla, nell'ultima tappa della loro visita di Stato in Italia. Il presidente Mattarella e i Reali hanno preso parte, nell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale, alla cerimonia celebrativa per l'ottantesimo anniversario della Liberazione della provincia di Ravenna dall'occupazione nazifascista, avvenuta il 10 aprile del 1945 da parte delle Truppe Commonwealth e delle forze partigiane. sat/gsl (Fonte video: Quirinale)

