Orgoglio e pregiudizio | Emma Corrin e Olivia Colman nel cast della serie Netflix

Netflix ha annunciato che tra gli interpreti della nuova miniserie tratta da Orgoglio e pregiudizio ci saranno anche Emma Corrin e Olivia Colman. La serie in sei episodi tratta dal romanzo Orgoglio e pregiudizio che verrà prodotta da Netflix ha trovato due delle sue protagoniste femminili. Nel cast del progetto, affiancando così Jack Lowden, ci saranno infatti anche Emma Corrin e il premio Oscar Olivia Colman. Chi realizzerà la serie Nella miniserie tratta dal libro scritto da Jane Austen, Emma Corrin sarà Elizabeth Bennet, mentre Olivia Colman interpreterà Mrs. Bennet. Lowden, come svelato in mattinata, interpreterà Mr. Darcy. A scrivere la sceneggiatura della serie sarà Dolly Alderton, mentre alla regia delle puntate ci sarà Euros Lyn (Heartstopper).

