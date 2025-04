Europa League Bodo Glimt-Lazio LIVE | Primapagina

Europa League, Bodo Glimt-Lazio LIVE Primapagina Calciomercato.com Home Bodo Glimt-Lazio LIVE alle 18.45 Getty Images Bodo Glimt-Lazio, andata dei quarti di finale di Europa LeagueGOAL E AZIONI SALIENTI 45? – Conclusione di Berg, servito da Evjen: palla di poco alta sulla traversa37? – Primo squillo dei biancocelesti con il colpo di testa di Marusic: bravo Haikin a deviare32? – Hauge entra in area e serve Blomberg: il numero 11 non trova il migliore degli impatti con la sfera15? – Ancora Hauge molto pericoloso con una conclusione dall'interno dell'area che termina a lato6? – Errore nel palleggio di Zaccagni, ne approfitta Berg.

