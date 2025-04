Pavia minacciata di morte dal compagno | l' avvocato chiama i carabinieri

avvocato Cinzia Capone, vicepresidente nazionale del Consiglio Parità di genere, contattata via email. Vittima una donna di Pavia: a salvarla dai maltrattamenti del compagno i carabinieri allertati con una chiamata dal legale stesso. Tgcom24.mediaset.it - Pavia, minacciata di morte dal compagno: l'avvocato chiama i carabinieri Leggi su Tgcom24.mediaset.it Legata a una sedia con una corda, si è salvata grazie al coraggio e rapidità dell'Cinzia Capone, vicepresidente nazionale del Consiglio Parità di genere, contattata via email. Vittima una donna di: a salvarla dai maltrattamenti delallertati con unata dal legale stesso.

Pavia, minacciata di morte dal compagno: l'avvocato chiama i carabinieri. Minacciata di morte dal compagno, salvata dall'avvocato che chiama i carabinieri.

