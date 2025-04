Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Ilaria Sula, Mark Samson si è disfatto del corpo con un complice

Unha aiutatoa disfarsi del cadavere dell’ex fidanzatadopo averla uccisa nella sua casa di via Homs a Roma. Ne sono convinti gli investigatori che stanno ricostruendo ildella studentessa universitaria di 22 anni, residente a Terni. Secondo quanto trapela, dopo aver accoltellata a morte l’ex fidanzata nell’appartamento nel quartiere africano della Capitale, sarebbe stato aiutato da una persona – forse un familiare o un amico – per trasportare ildella vittima – chiuso dentro una valigia – fino all’automobile, con cui poi l’ha portata alla piazzola del monte Guadagnolo, nel comune di Capranica Prenestina, per poi gettarla nella scarpata.Nella versione data dal giovane agli inquirenti tutto è successo in poco meno di tre ore.ha sempre dichiarato agli investigatori di aver ucciso a coltellatela mattina del 26 marzo, mentre in casa c’era solo la madre.