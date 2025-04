Inter-news.it - Barzaghi: «Frattesi, dalla possibile separazione al gol speranza!»

Davideha deciso con un gol l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. L’Inter ora si aspetta tanto, Matteosu Sky Sport fa il punto.SEGNALE! – La rete di Monaco di Baviera potrebbe aver cambiato completamente la storia del centrocampista ex Sassuolo con la maglia nerazzurra. Simone Inzaghi gli ha dato fiducia e quest’ultima è stata ripagata nei minuti finali di una partita che sembrava andareparte degli avversari. Matteone ha parlato in questo modo: «Le statistiche di questa stagione parziale sono già le stesse di tutto il campionato e la Champions League dell’anno scorso.è migliorato e ha migliorato il suo rendimento. Siamo sulla stessa linea, i numeri sono simili e un pochino in crescita. Mancano tante partita ancora e ha 6 gol all’attivo, l’anno scorso 8.