Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 11 aprile: Niko capisce di provare dei sentimenti per Manuela

Leggi su Movieplayer.it

Ultimo appuntamento della settimana con Unal. Ecco cosa vedremo nel prossimo episodio della soap, in onda domani sera alle 20.50 su Rai Tre.fa i conti con i suoi, proprio mentree Micaela sono pronte a partire per Torino. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Unal, in onda domani alle 20.50 su Rai Tre. Dov'eravamo rimasti Eduardo è tornato a Napoli per convincere Clara a seguirlo. La donna infatti, inizia a sentire il peso della sua scelta e si è presentata a casa di Rosa insieme ai figli. Nel frattempo, con la partenza die Micaela sempre più vicina, il piccolo Jimmy e suo padresono in preda allo sconforto. Jimmy sta per salutare .