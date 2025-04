Metropolitanmagazine.it - Polemica per l’assenza di Alessandra Mastronardi al funerale di Antonello Fassari, arriva la replica dell’attrice: ”Trovo di cattivo gusto tutto questo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo i pesanti insulti ricevuti in merito alla sua assenza aldihato sui social per via dellaweb che si è scatenata., èperdiFoto da Gossip.itIl 5 aprile scorso si è spento(72 anni) una delle star della fiction I Cesaroni. Nella serieinterpretava Cesare Cesaroni; i fan molto legati alla figura di Cesare non hanno potuto fare a meno di notaredi un’altra grande star della fiction,, che ai tempi ne I Cesaroni interpretava Eva Cudicini. L’attrice è stata pesantemente insultata sui social in quanto assente aldel collega al punto tale che la 39enne, sempre molto riservata, ha deciso dire.