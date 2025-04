Macellazione clandestina in Maremma | sequestrati 400 chili di carne

carne bovina non tracciata, macellata in un locale non autorizzato e senza visita sanitaria obbligatoriaL'articolo Macellazione clandestina in Maremma: sequestrati 400 chili di carne proviene da Firenze Post. .com - Macellazione clandestina in Maremma: sequestrati 400 chili di carne Leggi su .com L’operazione, condotta insieme al personale veterinario dell’ASL Toscana Sud Est, ha rilevato la presenza dibovina non tracciata, macellata in un locale non autorizzato e senza visita sanitaria obbligatoriaL'articoloin400diproviene da Firenze Post.

Macellazione clandestina in Maremma, sequestro 400 kg carne. Macellazione clandestina in Maremma, sequestrati circa 400 kg di carne. Scoperto sito di macellazione clandestina a Manciano: sequestrati 359 Kg di carne e prodotti caseari in cattive condizioni igieniche. Papa Francesco: visita a sorpresa nella Basilica di San Pietro. Con poncho e pantaloni. Montemurlo: incendio nella notte in una discarica. Ne parlano su altre fonti

Macellazione clandestina in Maremma, sequestrati circa 400 kg di carne - In Maremma, a Manciano, i carabinieri forestali hanno sequestrato circa 400 kg di carne in cattivo stato di conservazione, scoperti in un sito di ... (gonews.it)

Scoperto sito di macellazione clandestina a Manciano: sequestrati 359 Kg di carne e prodotti caseari in cattive condizioni igieniche - Durante un'operazione di controllo sulle aziende agricole e zootecniche, focalizzata sull'igiene e sulla tracciabilità degli alimenti, i Carabinieri Forestali di Manciano, in collaborazione con il per ... (corrieredimaremma.it)

Macellazione clandestina a Manciano, carne e formaggi ammuffiti: quanti kg di cibo sono stati sequestrati - A Manciano, scoperto sito di macellazione clandestina: sequestrati 36 forme di formaggio e 359 kg di carne per gravi carenze igieniche. (virgilio.it)