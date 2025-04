Iltempo.it - Il Moige e Fish replicano all'impugnazione di Flc Cgil e Gilda Unams

Leggi su Iltempo.it

La Flchanno impugnato davanti al Tar Lazio il provvedimento del ministero dell'Istruzione che introduce la possibilità per il docente in possesso del titolo di specializzazione di sostegno per gli alunni con disabilità di poter essere confermato, previa richiesta della famiglia avallata dal dirigente scolastico, sul medesimo posto assegnatogli nel precedente anno scolastico con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato. "Il decreto impugnato - hanno spiegato i due sindacati - viola il principio di trasparenza necessario per garantire correttezza e regolarità nelle procedure di reclutamento, è lesivo del diritto all'accesso al rapporto di lavoro pubblico per chi è collocato in posizione utile in graduatoria, contrasta con il modello stesso di inclusione scolastica che prevede l'insegnante di sostegno come docente della classe per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità e infine subordina la libertà di insegnamento al gradimento delle famiglie superando, in modo illegittimo, le prerogative degli organi collegiali in tema di assegnazione dei docenti alle classi".