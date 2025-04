Sololaroma.it - Dovbyk, tra urla, affetto e futuro: Ranieri lo guida al verso il derby

Leggi su Sololaroma.it

Claudiolo sa bene: per strappare un pass europeo, serve il miglior Artem. Ed è per questo che, con tutta la pazienza del “Sir” e la fermezza del condottiero, le sta provando tutte per perfezionarlo. Lo rimprovera, lo coccola, locome un mentore. Dopo Bilbao lo ha strigliato davanti alle telecamere: “Non voglio pensare che si sia arreso”, ha detto senza mezzi termini. Dopo il gol al Cagliari, invece, è stato tutto un abbraccio: “È un ragazzo che ha bisogno di, e noi glielo stiamo dando.”Anche in Roma-Juventus, l’attenzione del tecnicoil centravanti è stata maniacale. Come ha svelato la BordoCam di DAZN,lo hato letteralmente con la voce: “E tienila!”, gli hato mimando i movimenti. In quel momento, più che un allenatore, sembrava un secondo cervello che agiva per lui in campo.