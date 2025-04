Lettera43.it - Stati Uniti, il capo dell’Ice: «Le deportazioni devono funzionare come Amazon Prime»

Il direttore ad interim dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice), Todd Lyons, ha dichiarato di voler trasformare il processo di deportazione degli immigrati presenti negliin un sistema simile a quello delle consegne di. «Dobbiamo migliorare nel trattare tutto questoun’azienda» ha dichiarato Lyons durante il Border Security Expo 2025 a Phoenix. «Voglio vedere un processo di deportazione, ma con esseri umani». Secondo quanto riportato dall’Arizona Mirror, Lyons ha illustrato una visione in cui squadre, l’agenzia federale che si occupa del controllo delle frontiere, raccolgono gli immigrati da espellere con dei camion, sul modello delle consegne logistiche. Ha anche espresso il desiderio di utilizzare l’intelligenza artificiale per «liberare posti letto» nei centri di detenzione e «riempire gli aerei», così da velocizzare le espulsioni.