Il Napoli vuole Frattesi pronto investimenti top

Frattesi, centrocampista dell’Inter e nome in cima alla lista dei desideri del Napoli targato Antonio Conte.“Frattesi è totalmente concentrato sul finale di stagione con l’Inter – ha spiegato Moretto –. Il Napoli, però, si sta già muovendo per anticipare la concorrenza, come accaduto con Buongiorno: conosce già i costi dell’operazione, con l’Inter che chiede tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il club partenopeo ha avviato i primi contatti per valutarne la fattibilità, consapevole che da qui alla fine di giugno potrebbero inserirsi altre squadre, come ad esempio la Roma. Tuttavia, il Napoli è pronto a investire forte su Frattesi, considerandolo un obiettivo prioritario. Ilnerazzurro.it - Il Napoli vuole Frattesi, pronto investimenti top Leggi su Ilnerazzurro.it Nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Davide, centrocampista dell’Inter e nome in cima alla lista dei desideri deltargato Antonio Conte.“è totalmente concentrato sul finale di stagione con l’Inter – ha spiegato Moretto –. Il, però, si sta già muovendo per anticipare la concorrenza, come accaduto con Buongiorno: conosce già i costi dell’operazione, con l’Inter che chiede tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il club partenopeo ha avviato i primi contatti per valutarne la fattibilità, consapevole che da qui alla fine di giugno potrebbero inserirsi altre squadre, come ad esempio la Roma. Tuttavia, ila investire forte su, considerandolo un obiettivo prioritario.

Relevo: Il Napoli vuole Frattesi. Avviati i contatti con l’Inter, chiesti 40 milioni. Il Napoli vuole giocare d’anticipo per Frattesi, l’Inter chiede 35-40 milioni (Moretto). Calciomercato Napoli: colpo estivo, l’ha convinto Geolier. Zazzaroni: "Il contratto di Paratici al Milan era pronto, ma ci sono state delle pressioni". Il Napoli ci riprova: nuovo assalto a Davide Frattesi. Sky - Il Napoli si porta avanti sul mercato: idea Gatti, può tornare in auge il nome di Frattesi. Ne parlano su altre fonti

Relevo: Il Napoli vuole Frattesi. Avviati i contatti con l’Inter, chiesti 40 milioni - Il Napoli è pronto a fare sul serio per Davide Frattesi. A rivelarlo è Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato di Relevo, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per aggiorna ... (gonfialarete.com)

Moretto: “Napoli vuole investimento top su Frattesi, le cifre. Già fatti primi passi per…” - Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi, obiettivo del Napoli di Antonio Conte ... (fcinter1908.it)

Matteo Moretto:”Il Napoli su Frattesi, Bonny o Lucca ma c’è anche un altro nome in lista”. - Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano “Il Napoli ha già fatto dei passi per Frattesi, come aveva fatto con Buongiorno, perché vuole gio ... (100x100napoli.it)