Cammina per strada e un gatto nero le cade in testa | trauma cranico per Zita Fusco ex Amici

Amici. Zita Fusco, 48 anni, nota al grande pubblico per la sua partecipazione nel talent show di Maria De Filippi, mentre passeggiava tra le strade di Milano è stata colpita alla testa da un gatto nero caduto dal terzo piano. Zita Fusco ha raccontato nei giorni scorsi a .L'articolo Cammina per strada e un gatto nero le cade in testa: trauma cranico per Zita Fusco (ex Amici) proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più Amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Paura per un'ex allieva di, 48 anni, nota al grande pubblico per la sua partecipazione nel talent show di Maria De Filippi, mentre passeggiava tra le strade di Milano è stata colpita allada uncaduto dal terzo piano.ha raccontato nei giorni scorsi a .L'articolopere unleinper(ex) proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo piùche nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Cammina per strada e un gatto nero le cade in testa: trauma cranico per Zita Fusco (ex Amici). Le cade un gatto in testa mentre cammina per strada, ?Zita Fusco ricoverata con trauma cranico: come sta l'ex. ‘Robotica e chirurgia oculare’, ultime novità nel podcast ‘Ascolta e vedrai’. Cartabellotta (Gimbe): "Oggi italiani troppo spesso pagano per curarsi". Bassetti: "Allarme super gonorrea, occhio a PrEP invece del preservativo". Porti, Musolino incontra vertici Porto di Miami: confronto su digitalizzazione e infrastrutture. Ne parlano su altre fonti

Cammina per strada e un gatto nero le cade in testa: trauma cranico per Zita Fusco (ex Amici) - (Adnkronos) - Paura per un'ex allieva di Amici. Zita Fusco, 48 anni, nota al grande pubblico per la sua partecipazione nel talent show di Maria De Filippi, mentre passeggiava tra le strade di Milano è ... (msn.com)

Le cade un gatto in testa mentre cammina per strada, Zita Fusco ricoverata con trauma cranico: come sta l'ex concorrente di amici - Un episodio a dir poco surreale ha coinvolto l’attrice e conduttrice triestina Zita Fusco, 48 anni, nota al grande pubblico anche per la sua partecipazione ad Amici. Mentre si trovava a ... (leggo.it)

Gatto nero provoca trauma cranico a Zita Fusco, ex concorrente di Amici - Zita Fusco, giovane artista di "Amici", colpita da un gatto nero mentre camminava a Roma, ha subito un trauma cranico. I fan si mobilitano per sostenerla durante il recupero. (gaeta.it)