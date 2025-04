Firenze in scena Only Maurizio Battista

Firenze, 10 aprile 2025 - Da qualche giorno è nelle sale con il film "Tu Quoque", di cui è protagonista. Ma Maurizio Battista non perde il contatto diretto con il suo pubblico: la trionfale tournée "Only Maurizio" lo riporta venerdì 11 aprile sul palco del Teatro Cartiere Carrara, per l'ennesimo bagno di folla e il pieno di risate. I biglietti (posti numerati da 32 a 55 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it, sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804). Attraverso il suo occhio dissacrante, Maurizio Battista ripercorre la propria vita, raccontando curiosità e aneddoti, alternati a momenti di riflessione dal forte impatto emotivo. Stralci esistenziali pronti a trasformarsi in suggestioni comiche.

