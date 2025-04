Scarlett Johansson | la star Marvel debutta alla regia a Cannes con Eleanor the Great

alla macchina da presa nel film con June Squibb e Chiwetel Ejiofor. Scarlett Johansson farà il suo esordio alla regia al prossimo Festival di Cannes che si terrà a maggio. In mattinata, i responsabili della kermesse transalpina hanno annunciato la selezione ufficiale di quest'anno. Tra i vari annunci, spicca quello sull'attrice degli Avengers che presenterà per la prima volta un suo film nelle vesti di regista alla prestigiosa rassegna cinematografica francese. Scarlett Johansson debutta alla regia e presenta il film a Cannes Il film s'intitola Eleanor the Great, con protagonista June Squibb e racconta la storia di una donna novantenne della Florida che, trasferitasi a New York stringe un'improbabile amicizia con una .

