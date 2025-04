Juventusnews24.com - Juventus Lecce, i salentini si avvicinano a grandi passi alla trasferta di Torino: definito il programma che li condurrà all’Allianz Stadium!

di RedazioneNews24, il club pugliese ha comunicato ufficialmente quale sarà il suoin vista della sfida contro i bianconeri! Ecco la nota Comincia ad avvicinarsi averso l’Allianzil. La sfida contro laincombe e isi preparano verso una sfida che li vedrà anella serata di domani, come viene asserito attraverso il seguente comunicato.COMUNICATO– «Squadra al lavoro questa mattina al Via del Mare in vista della 32ª giornata della Serie A Enilive, che vedrà i giallorossi impegnati sabato sera alle 20:45con la. Per la giornata di domani mister Giampaolo ha fissato la seduta di rifinitura nel pomeriggio, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenzavolta di».