Ilrestodelcarlino.it - Bilancio 2025: amministrazione Pepa tra sfide e investimenti per Recanati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Presentato l’altra sera al consiglio comunale il, il primo dellache prova a conciliare minore entrate, spese consolidate e qualche nuovo progetto. La prova del 9 sarà lunedì sera quando il consiglio comunale si riunirà di nuovo per il voto finale per il quale il gruppo di "Vivere", guidato dall’ex sindaco Francesco Fiordomo, ha già annunciato la sua astensione, quale apertura di fiducia verso la nuova giunta. La nota dolente è sicuramente l’aumento del buono-pasto delle mense scolastiche, frutto dei maggiori costi derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto che ha fatto lievitare la spesa prevista per oltre 200mila euro. Alle famiglie da settembre il costo del buono pasto passerà dagli attuali 3,60 euro a 4,50. "Nonostante l’aumento richiesto – ha tenuto a precisare l’assessore alSabrina Bertini – la copertura a carico del Comune rimarrà al 38%, mentre il restante 62% sarà a carico delle famiglie e per venire incontro alle esigenze di quelle numerose, sono previsti sgravi per il secondo e terzo figlio e sono stati innalzati i limiti Isee per accedere all’esonero dal pagamento".