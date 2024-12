Quifinanza.it - L’educazione sessuale e affettiva ottiene l’ok, 500mila euro per l’offerta formativa

Approda nella scuola italiana. Dal 2025, grazie a un fondo da mezzo milione di, saranno promossi piani di offerta, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione. La proposta era inserita in un emendamento a firma di Riccardo Maggi di +pa. La proposta passa, ma manca ancoradefinitivo del testo della Manovra. Il calendario è fitto: giovedì mattina sarà posta la fiducia e venerdì sarà votata la Manovra. In assenza di ritardi “tecnici”, ovvero di variazione del testo, la Manovra potrebbe ottenere il via libera della Camera nella serata di venerdì.Ok al: il fondo daNel mese di novembre, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha confermato l’intenzione di inserire nei piani educativi anche una formazione per le relazioni.