"Dall’altra parte", in cerca della vera Milano

fACTORy32 si prepara a festeggiare il primo Capodanno in teatro, in compagnia delle note e delle emozioni di “”. In scena tutto il carisma di Enrico Ballardini e Riccardo Dell’Orfano, poliedrici protagonisti di uno spettacolo-concerto con musica dal vivo. Un viaggio tra i testi e le musiche di Jannacci, Gaber, Merini e altri indimenticabili abitanti di fragili follie metropolitane, attraverso i quali due “fools”no di rappacificarsi con il concetto di follia che abita tutti noi. "Il titolo dello spettacolo doveva essere ‘Del Cancello’, prendendo spunto da una canzone di Giorgio Gaber su di un uomo che vede un’altra persona oltre le inferiate di un manicomio", racconta Enrico Ballardini. "Da quel seme è nato il desiderio di andare a rincontrare personaggi di una certae così ha preso forma questo spettacolo musicale, nel quale io suono la chitarra e Riccardo la fisarmonica".