Capodanno in Musica Catania: Mediaset dimezza budget, cast ridotto

A pochi giorni dalla fine dell'anno, finalmente è ufficiale:in! La Regione Siciliana ha ufficialmente affidato a RadioS.p.A. la produzione e la messa in onda in diretta nazionale dell'evento che si terrà la sera del 31 dicembre 2024 fino alle prime ore del 1° gennaio 2025. La prestigiosa manifestazione avrà come palcoscenico la città etnea con l'obiettivo di promuovere il brand Sicilia e valorizzare l'offerta turistica dell'isola in occasione delle festività natalizie e di fine anno.Il2025, fortemente voluto dalla Giunta Regionale Siciliana, sarà trasmesso in diretta su Canale 5 raggiungendo milioni di telespettatori in tutta Italia. La decisione è stata ufficializzata con il Decreto n. 4530 del 17 dicembre 2024, a seguito di una procedura di selezione che ha visto Radiopresentare un'offerta congrua e rimodulata, sia dal punto di vista tecnico che economico.