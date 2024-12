Anteprima24.it - Non solo Campania: nuovo codice della strada, botta e risposta tra il ministro Salvini e Vasco Rossi

Tempo di lettura: 5 minutiMELONI CHIUDE ATREJU, ATTACCO A SCHLEIN, PRODI E LANDINI‘IL CENTRODESTRA È UNITO, CENTRI IN ALBANIA FUNZIONERANNO’‘La maggioranza è stabile e compatta, chi ha scommesso contro di noi ha perso’, garantisce la premier Meloni che chiude la festa di Atreju e attacca Schlein: ‘Sulla sanità la calcolatrice serve al Pd: l’aumento è 10 miliardi in due anni. Le si inceppa la lingua a dire Stellantis: noi difendiamo i lavoratori’. ‘Non come Landini che difendela sinistra’. Stoccata a Prodi: ‘Brindo alle sue critiche, dalla Cina all’Iri se ne intende di obbedienza’. Cita Berlusconi: ‘Un milione di posti di lavoro in più, Sarebbe stato fiero di noi’. ‘Il 2025 sarà l’anno delle riforme, dall’autonomia al premierato. E i centri per i migranti in Albania funzioneranno’, assicura.