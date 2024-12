Napolipiu.com - Infortunio Buongiorno, il Napoli accelera per Kiwior: agenti in arrivo

Lo stop del difensore spinge gli azzurri a muoversi sul mercato. I rappresentanti del polacco dell'Arsenal attesi in Italia.Il grave infortunio di Alessandro Buongiorno spinge il Napoli a velocizzare le operazioni per Jakub Kiwior. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la dirigenza azzurra ha intensificato i contatti per il difensore dell'Arsenal.Una trattativa che potrebbe decollare nelle prossime ore: il centrale polacco, relegato in panchina anche nell'ultima sfida contro l'Everton, ha rotto gli indugi chiedendo ai suoi agenti di trovargli una nuova sistemazione per gennaio.Una svolta importante arriva proprio dal fronte procuratori: i rappresentanti di Kiwior, gli stessi di Stanislav Lobotka, sono attesi in Italia per un incontro con il club partenopeo.