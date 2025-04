Baritoday.it - Health open day: una giornata di prevenzione sulla salute

Leggi su Baritoday.it

In occasione dellaMondiale della, lunedì 7 Aprile, Sos Città e Sos Formazione hanno organizzato unDay ovvero unday completamente dedicato allae alla, in particolare delle donne e dei bambini, tema di quest'anno così come annunciato dall'OMS.